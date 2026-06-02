Жителей мексиканского города удивил зависший в небе металлический шар

El Manana: металлическая сфера в небе над городом в Мексике удивила людей

Жителей мексиканского города Монтеррей удивила металлическая сфера, зависшая в небе, пишет El Manana.

На опубликованных снимках видно металлическую сферу, неподвижно висящую над городом. По словам автора публикации, объект утром заметили его отец и несовершеннолетний сын в одном из районов Монтеррея.

Свидетели утверждают, что сфера несколько минут оставалась практически неподвижной, после чего резко ускорилась и улетела в сторону горного массива Серро-де-лас-Митрас.

Фотографии быстро стали вирусными и вызвали бурные споры в интернете. Одни пользователи считают, что на снимках запечатлен НЛО, другие предполагают, что это мог быть воздушный шар, дрон или оптическая иллюзия.

Автор публикации настаивает, что изображения не подвергались обработке.

Дополнительный интерес вызвало заявление свидетелей о том, что после наблюдения за объектом у них появилась сильная головная боль. Подобные сообщения нередко встречаются в рассказах людей, утверждающих, что видели НЛО.

Ранее NASA не выявило доказательств крушения инопланетных кораблей.