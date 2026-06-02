NASA не выявило доказательств крушения инопланетных кораблей

Директор NASA заявил об отсутствии данных о разбившихся НЛО
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не имеет данных о разбившихся инопланетных космических кораблях и пришельцах. Об этом заявил директор агентства Джаред Айзекман, передает ТАСС.

Айзекман выступал на форуме CNBC CEO Council Summit в Вашингтоне, где у него спросили, был ли у человечества контакт с инопланетянами и какие данные американское правительство планирует опубликовать об НЛО.

Он назвал решение Белого дома опубликовать соответствующие данные «абсолютно замечательной инициативой», при этом подчеркнул, что у него нет сведений о разбившихся на Земле НЛО.

«Но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян», — сказал Айзекман.

Директор NASA добавил, что у агентства есть файлы о неопознанном воздушном явлении и оно делает их доступными.

До этого Пентагон опубликовал 51 рассекреченное видео с НЛО.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявил, что США нашли четыре вида инопланетян после крушений НЛО.

 
