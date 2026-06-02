Российская школьница ударила сверстницу ножом в спину после розыгрыша с конфетой

В Свердловской области шестиклассницу ударили ножом во время уличной разборки
В Свердловской области шестиклассница получила удар ножом в спину во время уличной разборки. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в городе Полевском. По версии следствия, 12-летняя девочка стояла вместе с подружкой возле дома, когда к ним стали приставать сверстницы. Началась потасовка, в результате которой одну из девочек ударили ножом в спину. Очевидцы вызвали скорую помощь для пострадавшей, а обидчицы разбежались. Девочку госпитализировали и провели ей операцию. Сейчас она идет на поправку.

Сотрудники полиции нашли нападавшую. Ей оказалась 13-летняя местная жительница. На допросе она рассказала, что носила с собой перочинный нож для самообороны. Девочка поставлена на учет в ПДН.

Как стало известно kp.ru, конфликт произошел из-за розыгрыша с конфетой. 13-летняя девочка предложила сверстнице сладость, однако в фантик был завернут камень. Девочки начали ссориться, пинать друг друга, а затем нападавшая достала нож и ударила оппонентку. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о покушении. Однако нападавшая, скорее всего, избежит наказания, так как ей не исполнилось 14 лет.

