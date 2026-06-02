Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на Сахалине

На Сахалине пассажирский поезд врезался в грузовик, выехавший на пути
Telegram-канал «Телеграмма ДВЖД»

Грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути в Сахалинской области и столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщил Telegram-канал Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник в 23:41 по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Пугачево-Сахалинское и Заозерное-Сахалинское.

Машинист поезда № 303 сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия никто не пострадал.

Задержка в пути составила более одного часа. На движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло, добавили в Дальневосточной железной дороге.

17 мая пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль, выехавший на железнодорожные пути в Краснодарском крае. В результате ДТП водитель авто получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Ставропольском крае подросток на автомобиле врезался в поезд.

 
