Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на Сахалине

На Сахалине пассажирский поезд врезался в грузовик, выехавший на пути

Грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути в Сахалинской области и столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщил Telegram-канал Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник в 23:41 по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Пугачево-Сахалинское и Заозерное-Сахалинское.

Машинист поезда № 303 сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия никто не пострадал.

Задержка в пути составила более одного часа. На движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло, добавили в Дальневосточной железной дороге.

