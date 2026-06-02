Поезд из Симферополя в Петербург не поедет дальше Джанкоя по техпричинам

Пассажирский поезд из Симферополя в Петербург отменили на участке от Джанкоя

Пассажирский поезд, 1 июня отправившийся из Симферополя в Санкт-Петербург, отменили на участке Джанкой — Санкт-Петербург по техническим причинам. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

В заявлении говорится, что 2 июня станция Джанкой закрыта для посадки и высадки пассажиров. Ограничение будет действовать до специального объявления, в связи с принятыми мерами поезда следуют по измененным маршрутам.

«Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд», — отмечается в публикации.

Также в пресс-службе добавили, что пассажиры могут самостоятельно добраться до станции Урожайной.

Людям, которые ехали до Джанкоя, придется добраться на поезде до Урожайной. Здесь их посадят в автобусы и довезут до нужной станции.

По состоянию на 8:00 мск, несколько поездов «Таврия» следовали с опозданием. На один час задерживались два поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Севастополя в Москву. Поезд из Севастополя в Челябинск опаздывал на 3,5 часа, а поезд из Евпатории в Москву — на семь часов.

«По техническим причинам поезд №078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 1 июня, отменяется на участке Джанкой — Санкт-Петербург. Пассажиры могут получить полную стоимость проездного документа по месту его приобретения», — предупредили в пресс-службе.

Там добавили, что людям будет предоставлена и другая опция — их могут пересадить на поезд №174 сообщением Евпатория — Москва.

