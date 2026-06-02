В Индии 42 жениха приехали на свадебную церемонию, но ни одной невесты там не оказалось

В Индии десятки семей стали жертвами брачной аферы. Сразу 42 жениха приехали на массовую свадебную церемонию, однако ни одной невесты на месте так и не оказалось, пишет NDTV.

Мошенники искали семьи, чьи сыновья долго не могли найти спутницу жизни. Им показывали фотографии девушек, якобы проживающих в приюте, обещали организовать официальные свадьбы и брали деньги за подготовку.

Каждая семья заплатила от 12 до 25 тысяч рупий. Общий ущерб, по предварительным данным, превысил миллион рупий.

В назначенный день женихи и их родственники начали съезжаться на место проведения церемонии в городе Девас. Люди прибыли в праздничной одежде, ожидая один из самых важных дней в своей жизни.

Однако на месте не оказалось ни свадебного шатра, ни подготовки к торжеству, ни самих невест. Организаторы весь день уверяли гостей, что девушки уже едут из другого города и вот-вот прибудут. Только поздно вечером семьи поняли, что стали жертвами обмана.

Следствие выяснило, что фотографии будущих «невест» были скачаны из социальных сетей и принадлежали совершенно другим женщинам.

Полиция уже арестовала двух подозреваемых. Ещё двоих предполагаемых участников схемы разыскивают.

Ранее женщина девять раз выходила замуж, чтобы красть деньги и драгоценности.