Женщина 9 раз выходила замуж, чтобы красть деньги и драгоценности

В Индии женщина 9 раз вышла замуж, чтобы красть деньги и драгоценности

В Индии полиция расследует дело женщины, которая выходила замуж как минимум девять раз и каждый раз скрывалась с деньгами и драгоценностями, пишет News9live.

Один из пострадавших, Йогеш Шинде, заявил, что его обманули на сотни тысяч рупий. По его словам, агенты познакомили его с женщиной и пообещали устроить брак. Однако спустя несколько дней после свадьбы невеста вместе с посредниками исчезла. Позже Шинде выяснил, что ранее эта женщина уже выходила замуж за восемь мужчин и каждый раз сбегала, забирая ценности.

«Меня обманули на сотни тысяч рупий. Я хочу справедливости», — заявил пострадавший.

Шинде подчеркнул, что не знал о предыдущих браках обвиняемой, его держали в неведении. Жалоба подана в полицейский участок, начато расследование.

