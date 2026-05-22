Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Женщина 9 раз выходила замуж, чтобы красть деньги и драгоценности

В Индии женщина 9 раз вышла замуж, чтобы красть деньги и драгоценности
Best smile studio/Shutterstock/FOTODOM

В Индии полиция расследует дело женщины, которая выходила замуж как минимум девять раз и каждый раз скрывалась с деньгами и драгоценностями, пишет News9live.

Один из пострадавших, Йогеш Шинде, заявил, что его обманули на сотни тысяч рупий. По его словам, агенты познакомили его с женщиной и пообещали устроить брак. Однако спустя несколько дней после свадьбы невеста вместе с посредниками исчезла. Позже Шинде выяснил, что ранее эта женщина уже выходила замуж за восемь мужчин и каждый раз сбегала, забирая ценности.

«Меня обманули на сотни тысяч рупий. Я хочу справедливости», — заявил пострадавший.

Шинде подчеркнул, что не знал о предыдущих браках обвиняемой, его держали в неведении. Жалоба подана в полицейский участок, начато расследование.

Ранее в Индии муж переломал кости молодой жене, которая не подарила ему автомобиль.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!