Россиянин несколько лет растлевал малолетнюю дочь и переписывался с другими девочками

В Кузбассе осудили мужчину, который растлевал свою дочь и других девочек

В Кузбассе вынесли приговор мужчине, который растлевал собственную малолетнюю дочь и других детей. Об этом сообщает Управление Судебного департамента региона.

Все происходило с с сентября 2019 года по октябрь 2022 года. Мужчина из города Мыски без применения насилия развращал собственную дочь, а также параллельно в соцсетях вел непристойную переписку с тремя девочками в возрасте от 14 до 16 лет. Он отправлял им фото и видео недопустимого содержания.

На допросах злоумышленник сначала признал вину, но в суде он от всего отказался, заявив о давлении. Суд счел это способом защиты, доказательств хватило для полного обвинения. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление совершил родитель в отношении ребенка. Ему назначили наказание в виде десяти лет колонии строгого режима.

