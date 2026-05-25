Стала известна судьба педагога российской хоровой школы, который растлевал детей

На Урале вынесли приговор педагогу, который растлевал малолетних. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Все произошло в Детской хоровой школе № 2 в Екатеринбурге. Установлено, что работавший там педагог совершал в отношении детей действия сексуального характера, чтобы удовлетворить собственные потребности.

В ходе судебного разбирательства мужчина так и не признал свою вину и просил себя оправдать. Однако суд счел доказательства против него достаточными, чтобы признать педагога виновным по п. «б» ч.4 ст.132 и п. «б» ч.5 ст.132 УК РФ.

Мужчине назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы еще на два года. Также ему сроком на 15 лет запретили любую работу с детьми. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

