Мужчина выбросил знакомую из окна седьмого этажа в Москве

В Москве женщину выбросили из окна седьмого этажа, она не выжила

В Москве мужчину обвинили в том, что он выбросил знакомую из окна седьмого этажа. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 30 мая на седьмом этаже жилого дома на Дмитровском шоссе — между мужчиной и его знакомой вспыхнула ссора. В ходе конфликта фигурант толкнул женщину, стоявшую у распахнутого окна, и та упала вниз. В результате она не выжила.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и допросили свидетелей. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. Следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, мужчине вменяют ст. 105 УК РФ.

Ранее челябинец изрезал соседа ножом, выбросил из окна и спрятал в подвале.