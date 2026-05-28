Челябинец изрезал соседа ножом, выбросил из окна и спрятал в подвале

В Челябинске мужчина изрезал соседа ножом и выбросил из окна

В Челябинске 49-летний мужчина после распития спиртного изрезал и выбросил в окно своего соседа. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в период с 22 по 23 мая. В комнате общежития на Копейском шоссе двое соседей устроили застолье с горячительными напитками. В какой-то момент хозяин попросил гостя уйти, но тот отказался. Между ними вспыхнула ссора.

Хозяин комнаты схватился за нож и нанес гостю не менее пяти ударов, пройдясь лезвием по его шее, груди и животу. 34-летний пострадавший не выжил.

Чтобы скрыть следы, нападавший выбросил соседа из окна, а после перетащил его в подвал. Мать стала разыскивать его спустя два дня и обратилась в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого. Он дал признательные показания и обо всем рассказал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста.

