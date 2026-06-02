В России предложили расширить официальный список родственников детей-сирот

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике предложила законодательно закрепить приоритет сохранения семейного окружения для ребенка и усовершенствовать механизм поиска его родственников.

По словам детского омбудсмена, соответствующие изменения необходимо внести в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Она отметила, что принцип сохранения семейного окружения должен стать основой дальнейшего развития законодательства в этой сфере.

Львова-Белова привела пример ситуации, когда ребенок оказался в приемной семье, несмотря на наличие прабабушки, которая фактически занималась его воспитанием. По ее словам, такие случаи возникают из-за того, что прабабушки не входят в перечень близких родственников.

Еще одной инициативой омбудсмена стало закрепление в законодательстве обязанности по поиску родственников ребенка, оказавшегося в сиротском учреждении. Она предложила наделить такими полномочиями органы внутренних дел, чтобы этот процесс происходил автоматически, а не в ручном режиме.

По словам Львовой-Беловой, практика показывает, что нередко родственники не знают о судьбе ребенка, находящегося в доме ребенка или детском доме. После установления контакта многие из них готовы взять его на воспитание.

Кроме того, детский омбудсмен попросила сенаторов проанализировать применение статьи КоАП о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Она отметила, что комиссии по делам несовершеннолетних нередко используют ее в случаях пропусков школы или невыполнения домашних заданий. При этом неоднократное применение такой нормы может стать основанием для лишения родительских прав.

Львова-Белова предложила оценить эффективность этой практики и определить, в каких случаях применение статьи действительно должно влиять на решение вопроса о лишении родительских прав.

Ранее Владимир Путин призвал делать поддержку семей в России целевой и эффективной.