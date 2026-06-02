Женщина стала богаче на $1 млн благодаря корму для кошки

В США женщина стала богаче на $1 млн благодаря корму для кошки, пишет UPI.

Жительница Южной Каролины отправилась в магазин за кормом для кошки по акции и неожиданно стала миллионершей.

Женщина из города Блаффтон рассказала, что вечером заехала в супермаркет, чтобы успеть купить корм по распродаже.

По ее словам, она была очень уставшей и едва успела до закрытия магазина. Уже на кассе решила заодно приобрести несколько лотерейных билетов.

«Если бы передо мной стоял хотя бы один человек в очереди, я бы, наверное, не успела купить билеты», — призналась она.

Дома женщина начала стирать защитный слой и обнаружила, что один из билетов принес ей главный приз в размере $1 млн.

На вопрос, что она собирается делать с выигрышем, американка ответила, что планирует сохранить деньги и не рассказывать окружающим о своей удаче.

Ранее мужчина выиграл в лотерею в подростковом возрасте и совершил ограбление спустя 10 лет.

 
