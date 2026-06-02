Суд перевел журналиста «Новой газеты» Ролдугина под домашний арест

Тверской суд изменил меру пресечения журналисту «Новой газеты» Олегу Ролдугину, отправив его из СИЗО под домашний арест по делу о незаконном использовании персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения. Ролдугин переведен под домашний арест», — сказали в пресс-службе.

10 апреля журналист Ролдугин был арестован до 10 мая. Такое решение принял Тверской суд Москвы. Затем этот арест был продлен.

Уголовное дело, касающееся незаконного сбора, хранения, передачи и использования компьютерной информации, содержащей персональные данные, было инициировано еще 10 марта. В связи с этим делом в четверг, 9 апреля, прошел обыск в редакции «Новой газеты».

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», перед возбуждением уголовного дела Ролдугин выпускал расследования на тему окружения главы Чечни Рамзана Кадырова (статья «Пенки общества») и новых учебников истории (статья «Могут повторить»). Кроме того, он раскрыл информацию о том, кто написал донос на Наоко — девушку, исполнявшую песни иноагентов (статья «История одного доноса»).

