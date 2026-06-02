Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Разгневанный разводом мужчина снес семейный дом

В США мужчина снес свой дом, узнав, что жена подала на развод
WPXI-TV News Pittsburgh/YouTube

Житель американского штата Пенсильвания настолько тяжело воспринял новость о разводе, что сел в экскаватор и начал разрушать собственный дом, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, Эрик Пьервша узнал от жены, что она подала на развод. По данным полиции, после ночи с алкоголем мужчина сказал супруге, что снесет их дом, а позже воплотил в жизнь свою угрозу.

Он забрался в строительный экскаватор и начал разбирать стены и конструкции семейного дома, когда внутри находились жена и двое детей. К счастью, никто из членов семьи не пострадал.

После того как задняя часть дома была серьезно повреждена, Эрик зашел внутрь, забрал спортивную сумку и уехал. Позже его задержала полиция.

Американцу предъявлены обвинения в создании опасной ситуации, нарушении общественного порядка и других правонарушениях.

Следователи считают, что повреждения оказались настолько серьезными, что дом, вероятно, придется полностью снести из соображений безопасности.

Ранее мужчина проехал 1100 км, чтобы сжечь дом бойфренда своей бывшей девушки.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!