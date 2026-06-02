Разгневанный разводом мужчина снес семейный дом

В США мужчина снес свой дом, узнав, что жена подала на развод

Житель американского штата Пенсильвания настолько тяжело воспринял новость о разводе, что сел в экскаватор и начал разрушать собственный дом, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, Эрик Пьервша узнал от жены, что она подала на развод. По данным полиции, после ночи с алкоголем мужчина сказал супруге, что снесет их дом, а позже воплотил в жизнь свою угрозу.

Он забрался в строительный экскаватор и начал разбирать стены и конструкции семейного дома, когда внутри находились жена и двое детей. К счастью, никто из членов семьи не пострадал.

После того как задняя часть дома была серьезно повреждена, Эрик зашел внутрь, забрал спортивную сумку и уехал. Позже его задержала полиция.

Американцу предъявлены обвинения в создании опасной ситуации, нарушении общественного порядка и других правонарушениях.

Следователи считают, что повреждения оказались настолько серьезными, что дом, вероятно, придется полностью снести из соображений безопасности.

