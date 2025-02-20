Мужчина проехал 1100 км, чтобы сжечь дом бойфренда своей бывшей девушки

LADBible: американец преодолел 1100 км за 11 часов и сжег дом парня своей бывшей девушки

Американец проехал 1100 км, чтобы сжечь дом нового бойфренда своей бывшей девушки, пишет LADBible.

Харрисон Джонс из Рокфорда, штат Мичиган, был арестован и обвинен в поджоге дома в Пенсильвании. По данным полиции, дом принадлежал мужчине, с которым его бывшая девушка начала общаться в интернете.

«Он проехал более 1100 км за 11 часов, чтобы совершить это преступление, а затем сразу вернулся домой», — заявили в полиции.

В момент поджога в доме находились шесть человек. Благодаря семейным собакам, которые подняли тревогу, все члены семьи успели спастись, некоторым пришлось выпрыгнуть из окон второго этажа. При обыске у Джонса нашли устройство для взлома замков, а также обнаружили ожоги на руках.

«Это худший кошмар для любой семьи — спать в своем доме, не зная, что незнакомец пытается лишить их жизни», — заявила окружной прокурор Дженнифер Шорн.

Семья пострадавших выразила благодарность за поддержку и почтила память своих собак, которые, по их словам, спасли им жизнь.

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