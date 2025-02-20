Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина проехал 1100 км, чтобы сжечь дом бойфренда своей бывшей девушки

LADBible: американец преодолел 1100 км за 11 часов и сжег дом парня своей бывшей девушки
close
Bensalem Police Department

Американец проехал 1100 км, чтобы сжечь дом нового бойфренда своей бывшей девушки, пишет LADBible.

Харрисон Джонс из Рокфорда, штат Мичиган, был арестован и обвинен в поджоге дома в Пенсильвании. По данным полиции, дом принадлежал мужчине, с которым его бывшая девушка начала общаться в интернете.

«Он проехал более 1100 км за 11 часов, чтобы совершить это преступление, а затем сразу вернулся домой», — заявили в полиции.

В момент поджога в доме находились шесть человек. Благодаря семейным собакам, которые подняли тревогу, все члены семьи успели спастись, некоторым пришлось выпрыгнуть из окон второго этажа. При обыске у Джонса нашли устройство для взлома замков, а также обнаружили ожоги на руках.

«Это худший кошмар для любой семьи — спать в своем доме, не зная, что незнакомец пытается лишить их жизни», — заявила окружной прокурор Дженнифер Шорн.

Семья пострадавших выразила благодарность за поддержку и почтила память своих собак, которые, по их словам, спасли им жизнь.

Ранее миллионер в Англии сжег собственный дом назло жене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами