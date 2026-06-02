Турэксперт: россияне особенно уязвимы перед грабителями в других странах

Российские туристы особенно часто становятся жертвами краж при путешествиях за рубеж. Очень часто туристов обворовывают нечистые на руку сотрудники отелей, причем они неслучайно нацеливаются на россиян – чаще именно граждане РФ возят с собой крупные суммы наличных денег, объяснил в беседе с 360.ru директор туркомпании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Он предупредил, что чаще всего риску ют путешественники, планирующие поездки в страны с сильным разрывом между уровнем жизни местных и приезжих. В таких случаях у сотрудников отелей возникает много соблазнов, причем часто расследования не позволяют установить личности грабителей.

Россияне, в отличие от туристов из других стран, чаще страдают от краж в силу того, что возят с собой крупные суммы денег, считает Арутюнов.

«Кроме российских туристов, практически никто в мире сейчас не возит с собой наличные, поэтому нечистые на руку сотрудники отелей нацелились именно на них», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, важно не брать с собой в поездку крупные суммы наличных денег, ограничиваясь другими формами оплаты, включая сервис депозита в гостиницах, QR-коды и банковские карты.

Накануне российская блогерша Любовь Попова сообщила, что стала жертвой воров во время отдыха на Мальдивах. Она рассказала, что неизвестные проникли в ее номер в люксовом отеле и украли из сейфа $3 тысячи (213 060 рублей по текущему курсу – «Газета.Ru). Девушка отметила, что сутки проживания в этом заведении обходятся от 50 тысяч рублей. Кража произошла за день до выселения. Сворованные деньги предназначались для оплаты счета.

Ранее российскую туристку с двумя детьми обокрали в отеле на Шри-Ланке.

 
