Российскую блогершу обворовали на Мальдивах

Mash: у блогерши Поповой украли $3 тыс. в люксовом отеле на Мальдивах
Российская блогерша Любовь Попова сообщила Telegram-каналу Mash, что стала жертвой воров во время отдыха на Мальдивах.

Попова рассказала, что неизвестные проникли в ее номер в люксовом отеле и украли из сейфа $3 тысячи (213 060 рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Девушка отметила, что сутки проживания в этом заведении обходятся от 50 тысяч рублей. Кража произошла за день до выселения. Сворованные деньги предназначались для оплаты счета.

По словам Поповой, утром она обратилась к работникам, на что те заявили, что ничего не могут поделать. Сотрудники утверждали, что если блогерша будет ждать полицию, то опоздает на последний самолет в тот день. В итоге девушку в спешке выселили.

Попова утверждает, что последний вечер отдыха персонал суетился вокруг них во время ужина и несколько раз переспрашивал, во сколько вылет. Позже, по словам блогерши, ей пригрозили, что без оплаты не выпустят с острова.

Попова добавила, что за три дня до инцидента у ее друзей украли камеру в этом же отеле.

