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Российскую туристку с двумя детьми обокрали в отеле на Шри-Ланке

SHOT: туристка из России лишилась последних денег после ограбления на Шри-Ланке
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Туристку из России ограбили на Шри-Ланке, она обвинила в преступлении сотрудников отеля. Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу SHOT.

По словам Милы, отдыхавшей в Теранагаме с двумя детьми, инцидент произошел в ночь на 1 мая. Женщина, занимавшая номер на 4-м этаже отеля Citrus, утверждает, что держала дверь на балкон открытой, чтобы спать под шум океана. Теперь она уверена, что грабители воспользовались этим и проникли в ее комнату через балконы соседних номеров, которые были свободны. Они украли $200, эти деньги были отложены на подарки для близких.

Администратор отеля, узнав о случившемся, лишь рассмеялся и не стал разбираться в ситуации, обвинив во всем женщину. Тогда Мила обратилась в полицию. Правоохранители пытались договориться с гостиницей о закрытии счета на 22 тысячи ланкийских рупий (около 6 тыс. рублей), но тот же менеджер пригрозил Миле и ее детям неприятностями в случае неуплаты проживания.

Ранее на российских туристок напали в Гаване.

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