Москвич отправится в колонию за избиение знакомого металлическим прутом

Суд в Москве приговорил мужчину, который во время конфликта тяжело ранил своего знакомого металлическим предметом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел возле одного из ресторанов на улице Петровке. Во время ссоры мужчина схватил металлическую ручку для закрытия жалюзи и ударил ею своего оппонента. В результате нападения потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры суд признал 40-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, использованного в качестве оружия. Осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

