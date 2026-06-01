Мужчина лишился глаза после драки в российском баре из-за жвачки

В Череповце мужчина предложил незнакомцу жвачку и выбил ему глаз во время драки
В Череповце мужчина устроил драку в баре и лишил посетителя глаза. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июня 2024 года в заведении на улице Сталеваров. Как следует из материалов дела, подсудимый, 32-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт с 45-летним посетителем бара, который, по его мнению, слишком громко разговаривал и отвлекал сотрудника вопросами.

Решив утихомирить незнакомца, он достал из рта жевательную резинку и настойчиво предложил ее ему. Тот воспринял это как оскорбление и первым нанес удар. Завязалась драка, в ходе которой подсудимый ударил потерпевшего как минимум два раза в левый глаз. Травма, полученная пострадавшим, привела к слепоте, так как спасти глаз не удалось. Согласно заключению экспертов, мужчина утратил трудоспособность на 45%.

Его оппонента отдали под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подсудимый признал вину и был приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, суд обязал его выплатить потерпевшему 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.

