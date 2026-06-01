Эксперт рассказала, как правильно питаться в период ЕГЭ и сессии

В экзаменационный период у ученика меняется распорядок дня, увеличивается нагрузка и возрастает уровень стресса. В это время особенно важно придерживаться правильного питания, чтобы поддерживать работоспособность и избежать перегрузок. Об этом в беседе с Life.ru предупредила эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

Специалист предупредила, что одной из самых распространенных ошибок учащихся в период ЕГЭ и сессии становится пропуск приемов пищи, а также попытка заменить полноценные блюда на быстрые перекусы. Такой образ жизни приводит колебаниям уровня энергии и снижению концентрации.

По словам эксперта, для того чтобы повысить работоспособность, следует включить в рацион продукты, обеспечивающие медленное высвобождение энергии, или сложные углеводы. Рекомендуется употреблять цельнозерновые крупы, такие как гречка и овсянка, а также фрукты и овощи.

Помимо этого, в период серьезной умственной нагрузки необходимо обеспечить организм нутриентами. Ученикам следует регулярно есть жирную рыбу, яйца и ягоды.

Специалист добавила, что на концентрацию и уровень усталости оказывает влияние и нехватка жидкости. Важно отказаться от попыток заменить воду на кофе или сладкие напитки, поскольку сахар и кофеин дают лишь быстрый заряд сил, который длится не более двух часов. После этого сразу наступает резкий спад энергии, апатия и вялость.

«Существует простая формула расчёта персональной нормы воды в сутки: 31 мл на килограмм веса для женщин и 35 мл на килограмм веса для мужчин. При этом отказываться от кофе, соков и газировок не стоит, но нужно внимательно следить за умеренностью их потребления. И ни в коем случае не заменять ими приемы пищи», — объяснила Самойлова.

Она подчеркнула, что важно, чтобы перекусы не перегружали весь дневной рацион лишними калориями и сахаром. Стоит отдавать предпочтение протеиновым снекам, поскольку достаточное количество белка помогает поддерживать когнитивные функции и ощущение сытости. Также в качестве перекуса можно есть йогурты без сахара, сыры, орехи, мясо и птицу.

