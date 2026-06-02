В ряде областей Украины после ударов ВС РФ пропал свет

Жители пяти областей Украины и подконтрольной ей части ДНР остались без света
Пять украинских регионов, а также подконтрольная Киеву часть Донецкой народной республики (ДНР) остались без света. Об этом в Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Есть новые обесточивания в Киеве, Киевской, <...> Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что отключения света произошли в связи с повреждением объектов энергетической инфраструктуры.

2 июня пресс-служба министерства обороны России сообщила, что военнослужащие страны ночью нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в столице Украины. Атака стала ответом на террористические акты, организуемые Киевом.

По данным ведомства, Вооруженные силы РФ также били по используемым в интересах украинских войск объектам топливной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, целями стали военные аэродромы. Ударам подверглись строения в Полтавской, Харьковской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. В заявлении подчеркивалось, что все назначенные цели были успешно поражены.

Ранее на Украине предупредили, что отключения света продолжатся даже после прекращения обстрелов.

 
