Шестилетний мальчик понес зажигалку к бензобаку и получил ожоги головы в Оренбурге

UTV: в Оренбурге мальчик поднес зажигалку к бензобаку и получил ожоги головы

В Оренбурге шестилетний ребенок получил ожоги во время игр с зажигалкой и бензобаком. Об этом сообщает UTV.

Инцидент произошел во дворе одного из домов, когда ребенок подошел к стоявшей там неисправной машине. Рядом с тем же местом он подобрал зажигалку, которую решил из любопытства поднести к бензобаку — произошло возгорание.

В результате мальчик получил ожоги 7% поверхности головы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

До этого в Подмосковье ребенок чуть не спалил дом зажигалкой и попал в больницу. Несовершеннолетнего госпитализировали с ожогами 30% тела, его мать также доставили в больницу.

Ранее в Калининграде ребенок жег сухую траву и попал в больницу с ожогами.