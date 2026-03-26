В Калининграде ребенок жег сухую траву и попал в больницу с ожогами

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Калининграде подросток получил ожоги, сжигая сухую траву
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Калининграде подросток выплеснул бензин из канистры на горящую траву и оказался в больнице. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калининградской области.

По информации ведомства, ребенок взял бензин из гаража и развел огонь. Пламя стремительно распространилось по следу горючего к емкости, на несовершеннолетнем загорелась одежда. Пострадавшего доставили в ожоговое отделение Центральной городской клинической больницы с травмами головы, ягодиц, нижних конечностей и правой руки.

До этого в Приморском крае мальчик попал в больницу с отравлением из-за выпитой «колы». Девятилетний ребенок выпил содержимое бутылки, в которой должна была быть кола. Однако внутри было средство для чистки труб. 11 дней пострадавший находился в реанимации, врачам удалось спасти его жизнь.

Ранее на Урале отчим обезобразил лицо пасынку, бросив в него горящую тряпку.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
