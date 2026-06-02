Россиян призвали приезжать в Башкирию ради санаториев и природы

Туристам следует посещать Башкирию ради санаториев, природных объектов, культурной программы и гастрономии. Об этом в беседе с kp.ru заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что в Башкирии путешественникам доступны разные форматы отдыха. Так, по его словам, в Уфе туристы смогут посетить рестораны и театр, а также просто отправиться на прогулку. Помимо этого, Хабиров посоветовал посетить и другие города республики, такие как Бирск, Стерлитамак и Благовещенск.

«Но все-таки наша жемчужина — природа и лечение. Мы по количеству туристов в санаториях 5-е место в России занимаем. У нас много природных объектов: Гумеровское ущелье — пожалуйста, ковыльные степи на юге республики, леса, водопады, озера», — подчеркнул он.

Хабиров добавил, что в Башкирии есть сильные театральные труппы. При этом постановки проходят на татарском, русском и башкирском языках.

Кроме того, по словам главы региона, в республике развивается туристическая инфраструктура. Власти приняли программу развития придорожного сервиса, благодаря чему у путешественников появилась возможность заправить и помыть автомобиль, перекусить, а также воспользоваться базовыми удобствами.

Глава Башкирии также отметил необходимость восстанавливать дороги и расширять географию авиарейсов из Уфы ради развития туризма.

Ранее стало известно, что россияне активно бронируют отели в Адлере.