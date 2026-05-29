Россияне активно бронируют отели в Адлере

В 2026 году спрос россиян на пятизвездочные отели в Адлере вырос на 31% относительно прошлого года. При этом в среднем по Краснодарскому краю спрос вырос на 9%, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и компании GRAVION, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Несмотря на растущий спрос, сегмент пятизвездочных отелей в регионе по-прежнему остается нишевым: доля пятизвездочных отелей в Краснодарском крае не изменилась и находится на уровне 4% от всех бронирований. Отели категории три и четыре звезды занимают 30%.

«Активно растет сегмент обеспеченных путешественников, которые выбирают отдых в отелях высоких категорий внутри страны. Если в 2024 году на долю таких клиентов приходился 21% бронирований, то в 2025 году показатель вырос до 25%. Во многом это связано с тем, что ввиду логистических и визовых трудностей туристы, ранее ориентированные на зарубежный премиальный отдых, сегодня активнее путешествуют по России и предъявляет более высокие требования к уровню сервиса, инфраструктуре и качеству размещения», — отметила управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.

По ее словам, также росту сегмента способствует расширение въездного турпотока: в прошлом году был активный спрос от туристов из стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. Иностранные гости также охотнее рассматривают отели высоких категорий и в целом тратят на отдых больше, чем российские туристы, сказала Козлова. При этом предложение пятизвездочных объектов и круглогодичных курортов внутри страны пока остается ограниченным — во многих крупных городах России первые пятизвездочные отели появились лишь в последние пару лет, сказала Козлова.

Среди регионов, жители которых чаще всего бронируют пятизвездочные отели в Сочи (без учета Москвы), в топ-3 входят Санкт-Петербург, Ростовская область и Краснодарский край.

По данным «Островка», рост спроса на пятизвездочные отели в регионе наблюдается не первый год: по итогам всего 2025 года прирост бронирований в отелях категории пять звезд в Анапе составил 27% к 2024 году, в сочинских отелях — 6%, в целом по Краснодарскому краю — увеличился на 15%.

