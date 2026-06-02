В России запускают обязательную маркировку ватных палочек

В России с 1 сентября начнут маркировать зубные щетки и ватные палочки

С 1 сентября в России запускают обязательную маркировку средств гигиены, начиная от зубных щеток, мочалок, салфеток и заканчивая ватными палочками и мочалками. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).

«Маркировка охватит новые товары в категории средств гигиены - в том числе зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки. Подписано соответствующее постановление правительства», — говорится в сообщении.

В документе поясняется, что с сентября участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак», а уже с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию, которая вводится в оборот производителями и импортерами.

Маркировка средств гигиены затронет такую продукцию, как бумажные полотенца, платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, щетки для волос и другие гигиенические средства и принадлежности.

В сентябре 2025 года стартовал добровольный и бесплатный эксперимент по маркировке средств гигиены, который продлится до конца августа 2026 года, в ходе которого более 360 компаний получили 25 миллионов кодов. В эксперименте участвуют как крупные игроки, так и представители среднего и малого бизнеса.

Ранее производители молочной продукции в России попросили отменить маркировку.