Появились новые подробности дела о «бумажном НДС»

В уголовном деле в отношении более 20 фигурантов, привлеченных в различных российских регионах за использование схемы ухода от налогов фиктивными сделками с фирмами-однодневками через крупнейшую площадку «бумажного НДС» появились новые факты. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с материалами дела.

«Ходатайства о досудебном соглашении о сотрудничестве подали три человека, которые дают признательные показания, а также изобличают других фигурантов уголовного дела», – говорится в документах.

Уточняется, что все досудебщики являются активными участниками и создателями организованного преступного сообщества (ОПС), в котором была четкая иерархия, а злоумышленники соблюдали методы конспирации, общаясь между собой при совершении преступлений.

Согласно материалам дела, обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем фигурантам официально пока не предъявлены, а основной организатор нелегальной схемы уехал с территории России и объявлен в розыск.

«Как следует из базы розыска МВД, главный организатор преступного сообщества родился в Череповце Вологодской области», – уточняет агентство.

27 мая сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали в аэропорту Кольцово подозреваемых организаторов крупной межрегиональной схемы по махинациям с НДС и обналичиванию денег.

«Бумажным» НДС называется схема ухода от налога с помощью фиктивных сделок с фирмами-однодневками. Операция отражается в документах без реального обмена товарами, что завышает «входящий» НДС и снижает налог к уплате.

