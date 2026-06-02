HR-эксперт назвал популярные бонусы от работодателей для сотрудников

Работодатели в России все чаще оплачивают своим сотрудникам сотрудникам отдых в санаториях, лечение, чек-апы и различные бьюти-процедуры. Об этом радио Sputnik сообщил HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян.

Специалист назвал наличие ДМС у компании и ее решение оплачивать отдых или лечение своих сотрудников заботой о ментальном здоровье.

«Если этот работник очень ценный, важный, нужный, то если он выйдет из строя, надо искать нового, вводить его в курс дела, доверять ему тайны. И если он прошел испытательный срок, работал хорошо, вот дешевле его периодически следить за ним, лечить его чем, искать нового. Значит есть экономическая целесообразность, никто не отправляет никого в отпуска в пансионаты просто так. Это все про заботу и про работу», — объяснил он.

По словам эксперта, одним из самых распространенных бонусов для сотрудников является чекап, в том числе и сдача различных анализов. Также популярна частичная или полная компенсация занятий в фитнес клубе.

Многие компании компенсируют своим сотрудникам и траты на дорогу до работы и обратно. При этом работодатели как оплачивают проезд на такси, автобусе и электричке, так и могут предоставлять корпоративный автомобиль.

Кроме того, популярным бонусом являются корпоративные обеды. В некоторых сервисах есть специальные В2В-разделы, где сотрудникам начисляют баллы, которые они могут потратить в ряде ближайших от офиса заведений.

