Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

HR-эксперт назвал популярные бонусы от работодателей для сотрудников

Эксперт Мурадян: популярным бонусом для сотрудников являются корпоративные обеды
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Работодатели в России все чаще оплачивают своим сотрудникам сотрудникам отдых в санаториях, лечение, чек-апы и различные бьюти-процедуры. Об этом радио Sputnik сообщил HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян.

Специалист назвал наличие ДМС у компании и ее решение оплачивать отдых или лечение своих сотрудников заботой о ментальном здоровье.

«Если этот работник очень ценный, важный, нужный, то если он выйдет из строя, надо искать нового, вводить его в курс дела, доверять ему тайны. И если он прошел испытательный срок, работал хорошо, вот дешевле его периодически следить за ним, лечить его чем, искать нового. Значит есть экономическая целесообразность, никто не отправляет никого в отпуска в пансионаты просто так. Это все про заботу и про работу», — объяснил он.

По словам эксперта, одним из самых распространенных бонусов для сотрудников является чекап, в том числе и сдача различных анализов. Также популярна частичная или полная компенсация занятий в фитнес клубе.

Многие компании компенсируют своим сотрудникам и траты на дорогу до работы и обратно. При этом работодатели как оплачивают проезд на такси, автобусе и электричке, так и могут предоставлять корпоративный автомобиль.

Кроме того, популярным бонусом являются корпоративные обеды. В некоторых сервисах есть специальные В2В-разделы, где сотрудникам начисляют баллы, которые они могут потратить в ряде ближайших от офиса заведений.

Директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова до этого рассказала «Газете.Ru», что в 2026 году подработка перестает быть временной мерой и все чаще становится для россиян полноценным «планом Б» на случай нестабильной обстановки на рынке труда. Такой подход помогает гражданам сохранять финансовую устойчивость, быстрее адаптироваться к меняющимся условиям и чувствовать себя увереннее.

Ранее HR-эксперт объяснила растущий интерес «бережливому менеджменту» в компаниях.

 
Теперь вы знаете
Критика ЕГЭ, схема с отключением горячей воды и аномальная погода в регионах. Что нового к утру 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!