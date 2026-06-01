HR-эксперт объяснила растущий интерес «бережливому менеджменту» в компаниях

Текущая оптимизация управленческого звена является устойчивым структурным сдвигом. Сейчас рынок труда в России входит в эпоху «бережливого менеджмента», в которой ценность сотрудника больше определяется не количеством подчиненных, а скоростью адаптации и вкладом в результат. Об этом газете «Известия» сообщила независимый HR-эксперт Анна Аликова.

Специалист объяснила, что классические функции среднего менеджмента начали постепенно терять актуальность. Сейчас задачи, в числе которых подготовка отчетности и ретрансляция задач сверху вниз, все чаще выполняют различные системы и чат-боты. Еще одним фактором становится развитие самоуправляемых команд, которые работают по Scrum и OKR, где задачи распределяются без жесткой иерархии. На фоне таких обстоятельств традиционный менеджер во многих компаниях начинает терять актуальность.

По словам эксперта, таким образом формируется новая модель управленческих ролей, которая включает в себя три основных направления: наставник, который развивает работников через обратную связь вместо прямых указаний; стратег, который отвечает за долгосрочное видение и адаптацию процессов под изменения рынка; а также агент изменений, внедряющий гибкие методологии и повышающий эффективность без расширения штата.

«Сокращение управленческого звена при этом происходит не через массовые увольнения, а через политику «незамещения» — когда после ухода сотрудника позиция просто не восстанавливается. Текучесть в этом сегменте остается выше средней и составляет около 14,2% против 8–10% до 2020 года. Часть специалистов переходит в проектное управление или уходит в глубокую экспертизу, избавляясь от административной нагрузки, другие — покидают рынок самостоятельно, не дожидаясь формальных сокращений», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что особенно заметно такая трансформация касается IT-менеджмента, административных функций, HR, маркетинга и финансового контроля, поскольку эти направления легче всего поддаются автоматизации.

По мнению эксперта, популярность плоских организационных структур сохранится на долгое время. Бизнес все чаще оценивает не число уровней управления, а их стоимость и влияние на скорость принятия решений. В будущем это приведет к формированию «обогащенных» ролей, сочетающих в себе функции эксперта, лидера и исполнителя.

