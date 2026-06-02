Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Россиянам назвали неочевидные причины тяги к бургерам и пицце

Врач Симаков: бургеры и пицца часто несут сильную эмоциональную память
пресс-служба ресторана Sempre

Желание заказать пиццу или бургер не всегда говорит о том, что человеку просто хочется чего-то сытного. Часто дело в сочетании вкуса, привычки и эмоций, рассказал «Газете.Ru» нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам врача, демонизировать пиццу не стоит. При обычном составе это вполне здоровая еда, в которой есть и тесто, и белок, и жиры, и другие компоненты полноценного приема пищи. Вопрос в том, почему именно такие блюда начинает хотеться снова и снова.

Как объяснил Симаков, бургер, пицца и подобные им блюда дают ясный и насыщенный вкус. В них объединяются соль, жир, поджаренная корочка, сыр, соусы, мясные ингредиенты и вкус умами. Такая комбинация быстро дает удовольствие и хорошо запоминается. В некоторых продуктах этот эффект дополнительно поддерживают ароматизаторы и усилители вкуса, в том числе синтетического происхождения.

Работает и общий фон вокруг такой еды. По словам специалиста, это давно уже не только вопрос вкуса, но и сильный маркетинг. Бургеры и пиццу подают как символ отдыха, легкости, награды после тяжелого дня и приятного вечера без лишних хлопот.

Еще один важный момент — эмоциональная память, убежден нейрогастроэнтеролог. У многих такая еда связана с чем-то теплым и знакомым с детства, например, с праздниками, походами в кафе, семейными выходными, кино или встречами с друзьями. В итоге человек тянется не только к самой еде, но и к ощущению комфорта, которое с ней ассоциируется.

«Поэтому часто срабатывает не голод, а поиск быстрого удовольствия. Особенно когда человек устал, нервничает, мало ел днем или привык заедать стресс чем-то ярким по вкусу», — отметил врач.

Симаков добавил, что к вечеру тяга обычно усиливается, если днем человек ел на бегу, перебивался кофе, печеньем или батончиками. В такой ситуации организму хочется самой простой и калорийной еды, и именно пицца или бургер кажутся самым очевидным выбором.

При этом разовый заказ, по словам врача, не проблема. Насторожиться стоит в тот момент, когда такая еда начинает регулярно становиться ответом на усталость, стресс, скуку или сбитый режим питания.

Ранее врач раскрыл неожиданную опасность офисных печенек и конфет.

 
Теперь вы знаете
Критика ЕГЭ, схема с отключением горячей воды и аномальная погода в регионах. Что нового к утру 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!