В Подмосковье выявили десятки мигрантов-нарушителей во время рейда

МВД: 50 иностранцев выдворят из России после рейда в Подмосковье

Из России выдворят 50 иностранных граждан по итогам рейда, проведенного полицейскими в Подмосковье. Об этом сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудники полиции Ленинского городского округа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Антикриминал» выявили нарушения миграционного законодательства среди граждан стран Азии и Южной Америки.

Проверки проводились на территориях производственно-складских объектов, пунктов приема металлолома, а также на выезде из села Беседы.

В результате рейда в отделы полиции были доставлены 75 иностранных граждан. К административной ответственности за нарушение режима и сроков пребывания привлечен 71 человек, еще 11 — за незаконную трудовую деятельность. При этом восемь человек нарушили требования законодательства сразу по двум статьям.

Как уточнила Петрова, каждому нарушителю назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Один из иностранных граждан получил штраф в размере 40 тыс. рублей за повторное нарушение миграционного законодательства. По итогам проверки принято решение о выдворении из России 50 иностранцев.

Сейчас сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, незаконно привлекавших иностранных граждан к трудовой деятельности.

