Все больше европейцев хотят получить российское гражданство

Число жителей европейских стран, желающих получить российское гражданство, увеличивается. Об этом сообщил РИА Новости в кулуарах Международного форума по безопасности первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Алексей Егоров.

По его словам, интерес к получению гражданства РФ со стороны европейцев продолжает расти. Он отметил, что в стране действуют специальные программы и реализуются соответствующие указы президента.

Егоров также сообщил, что выполняются решения, направленные на поддержку иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, а также на содействие переселению в Россию иностранных граждан, представляющих интерес для страны.

До этого глава общественной организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева сообщала, что десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить гражданство России.

