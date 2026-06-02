Россиян предупредили о последствиях разговоров рядом со смартфонами

ФСБ России предупредила о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и в непосредственной близости от них. Соответствующее заявление опубликовано после выявления масштабной операции иностранных спецслужб по сбору данных со смартфонов, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что зарубежные спецслужбы активно используют современные информационные технологии, включая мобильные средства связи, для проведения своих деструктивных действий.

В связи с этим в ФСБ подчеркнули, что обсуждение секретной и иной конфиденциальной информации по телефону, а также рядом с мобильными устройствами может привести к тому, что содержание переговоров станет известно третьим лицам.

Спецслужба предупредила, что подобные утечки способны повлечь необратимые последствия.

Утром 2 июня ФСБ сообщила о выявлении акции иностранных спецслужб по получению информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих, зараженных вредоносным программным обеспечением.

Ранее ФСБ сообщала о попытках украинских спецслужб вербовать россиян через мессенджеры.