В Донецке задержали юного автора призывов к ударам по ДНР

Сотрудники УФСБ по Донецкой народной республике задержали 19-летнего жителя Донецка, подозреваемого в публичных призывах к нанесению ракетных ударов по территории ДНР. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ, молодой человек публиковал в мессенджере Telegram комментарии, в которых оправдывал деятельность одного из украинских террористических формирований. Кроме того, он размещал призывы к ракетным ударам по территории республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

До этого силовики задержали жителя Краснодара, готовившего по заданию Киева поджог на железной дороге в регионе. По данным спецслужбы, краснодарца через Telegram завербовал представитель запрещенной на территории РФ украинской террористической организации. По заданию украинского куратора, мужчина должен был поджечь один из объектов «энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона с использованием самодельных зажигательных устройств».

Ранее ФСБ показала видео задержания агентов СБУ в Воронежской области.