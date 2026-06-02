Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Москвичам пообещали теплый и сухой день вторник

Синоптик Позднякова: в Москве во вторник потеплеет до +21°C
Станислав Красильников/РИА Новости

Во вторник, 2 июня, жителей Москвы ждет теплая и сухая погода без осадков. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, днем воздух в столице прогреется до +21°C. В городе ожидается переменная облачность, а атмосферное давление будет немного выше климатической нормы и составит около 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура воздуха в Москве составит от +10°C до +12°C. В Подмосковье минимальные значения будут колебаться от +7°C до +12°C.

Днем в столице ожидается от +19°C до +21°C, по области — от +17°C до +22°C.

Позднякова также отметила, что ветер будет северо-западным со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

За прошедший май в Москве выпало осадков в два раза меньше климатической нормы. Метеоролог Михаил Локощенко уточнил, что последний месяц весны в столице был жарким и аномально сухим. Так, среднемесячная температура в мае составила 15,9°C при норме 13,9°C. 19, 20, 21 и 22 мая были обновлены суточные температурные рекорды, которые теперь составляют 0,7, 30,6, 30,7 и 31°C соответственно.

Ранее синоптики рассказали, каким будет лето в Центральной России.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!