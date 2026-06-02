Москвичам пообещали теплый и сухой день вторник

Синоптик Позднякова: в Москве во вторник потеплеет до +21°C

Во вторник, 2 июня, жителей Москвы ждет теплая и сухая погода без осадков. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, днем воздух в столице прогреется до +21°C. В городе ожидается переменная облачность, а атмосферное давление будет немного выше климатической нормы и составит около 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура воздуха в Москве составит от +10°C до +12°C. В Подмосковье минимальные значения будут колебаться от +7°C до +12°C.

Днем в столице ожидается от +19°C до +21°C, по области — от +17°C до +22°C.

Позднякова также отметила, что ветер будет северо-западным со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

За прошедший май в Москве выпало осадков в два раза меньше климатической нормы. Метеоролог Михаил Локощенко уточнил, что последний месяц весны в столице был жарким и аномально сухим. Так, среднемесячная температура в мае составила 15,9°C при норме 13,9°C. 19, 20, 21 и 22 мая были обновлены суточные температурные рекорды, которые теперь составляют 0,7, 30,6, 30,7 и 31°C соответственно.

