Юрист назвал уважительные причины для неуплаты алиментов

В России неуплата алиментов причисляется к длящемуся нарушению с возрастающей мерой ответственности. Однако в некоторых случаях неплательщика могут оправдать – например, если у него есть объективные причины для пропуска платежей, рассказал RT преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин.

К уважительным причинам, по словам юриста, относятся, в частности, тяжелое заболевание, задержка зарплаты работодателем, призыв на военную службу либо технические ошибки, допущенные банком.

В других случаях сначала неоплата рассматривается как административное правонарушение при пропуске платежей от двух месяцев при любой сумме долга.

«Наказание по этой статье — обязательные работы до 150 часов, либо административный арест от десяти до 15 суток, либо штраф в размере 20 тыс. рублей для лиц, к которым не могут быть применены работы или арест», — отметил Палютин.

Если должник уже наказывался по КоАП по данному нарушению, то в силу вступит уголовное законодательство, причем сначала следователям предстоит доказать, что человек имел возможность заплатить, но сознательно от этого уклонялся. При доказанной вине максимальное наказание – это лишение свободы до года, но чаще всего суд назначает исправительные или принудительные работы.

Если человек полностью гасит долг, то уголовное дело закрывается, а возмещение причиненного ущерба не влечет судимости, пояснил юрист. Он также напомнил, что еще до возбуждения административного или уголовного дела в отношении должников применяются другие меры – например, запрет на выезд за границу при сумме долга более 10 тыс. рублей, а также изъятие водительских прав, арест счетов, взыскание долга с зарплаты или пенсии, арест имущества.

Должника, который начинает скрываться от закона, могут объявить в розыск, а все данные о таких лицах публикуются в реестре на сайте ФССП РФ, заключил юрист.

До этого доктор экономических наук, профессор Финуниверситета при правительстве РФ Юрий Шедько сообщил «Газете.Ru», что в России возможно усиление мер борьбы с неуплатой алиментов. В частности, вероятными мерами являются усиление цифрового контроля за доходами неплательщиков по алиментам, более быстрое списание средств со счетов должников, ужесточение ответственности за повторную неуплату алиментов, возможное введение дополнительных ограничений на выезд из страны и связанные с этим документы. Кроме того, не исключена приостановка действия загранпаспортов, отметил он.

Россиян ранее предупредили о росте долгов по алиментам из-за нового расчета.