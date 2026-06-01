В России ожидают усиления мер борьбы с неуплатой алиментов

Экономист Шедько предрек усиление контроля за доходами должников по алиментам
В России возможно усиление цифрового контроля за доходами должников по алиментам, а также приостановка действия их загранпаспортов. Об этом «Газете.Ru» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Так он прокомментировал сообщения Associated Press о том, что в США будут аннулировать паспорта должникам по алиментам. По данным издания, мера сначала коснется тех, кто задолжал более $100 тыс. Сейчас в США 2,7 тыс. таких должников. В дальнейшем ограничение могут распространить на всех, чей долг превышает $2,5 тыс. Владельцам аннулированных паспортов нельзя будет выезжать из США, а для получения нового документа нужно подтвердить погашение долга.

«Наиболее вероятными мерами в России являются усиление цифрового контроля за доходами неплательщиков по алиментам, более быстрое списание средств со счетов должников, ужесточение ответственности за повторную неуплату алиментов, возможное введение дополнительных ограничений на выезд из страны и связанные с этим документы. Полное аннулирование загранпаспортов пока выглядит маловероятным, но приостановка их действия при больших долгах вполне может обсуждаться в будущем», — сказал Шедько.

По его словам, в России уже действует ряд ограничений для должников по алиментам: запрет на выезд за границу при долге от 10 тыс. рублей6 арест банковских счетов и имущества, удержание части зарплаты, а также временное ограничение водительских прав. Действуют меры административной и уголовной ответственности, добавил экономист. По его мнению, эти меры и ограничения в целом достаточно эффективны, особенно запрет на выезд за границу и блокировка счетов. Многие должники начинают выплачивать долги именно после введения ограничений, констатировал эксперт. Вместе с тем проблема остается актуальной, потому что часть должников работает неофициально или скрывает доходы, в связи с чем взыскать задолженность становится сложнее, заключил Шедько.

Ранее юрист объяснил, как добиться алиментов, если бывший имитирует финансовую несостоятельность.

 
