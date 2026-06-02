В Севастополе приостановил работу пассажирский транспорт

Работа наземного и морского пассажирского транспорта временно остановлена в Севастополе в связи с сигналом воздушной тревоги. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

«Уважаемые пассажиры, учитывая действие сигнала «Воздушная тревога», наземный и морской пассажирский транспорт не осуществляют движение до получения сигнала «Отбой воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

До этого военный корреспондент Сергей Воробьев высказал мнение, что украинские войска могут начать атаковать беспилотниками трассу М-4 «Дон» вслед за ударами по трассе «Новороссия».

По его словам, ВСУ применяют новейшие аппараты типа Hornet с автоматизированной системой наведения, и уже фиксируются многочисленные попадания по военным и гражданским грузовым автомобилям. Это создает реальную угрозу логистике на Юге, подчеркнул военкор.

Ранее дрон ВСУ нанес удар по рейсовому автобусу в ЛНР.