Россиянам рассказали, когда наступит следующая шестидневная рабочая неделя

Россиян в 2027 году ждет одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля

Россиян в 2027 году ждет только одна шестидневная рабочая неделя. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

«Согласно проекту производственного календаря, всего в 2027 году будет одна шестидневная рабочая неделя. С 15 по 20 февраля, суббота рабочая», — уточнила она.

Как отметила Рогалева, это обусловлено переносом выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля, чтобы создать непрерывные трехдневные выходные по случаю Дня защитника Отечества.

При этом эксперт сообщила, что официально производственный календарь на следующий год кабмином пока не утвержден. Однако представленный проект уже дает полное представление о том, как будет организован рабочий график в стране.

В 2026 году шестидневных рабочих недель для россиян, которые трудятся по пятидневному графику, не будет.

До этого в департаменте организационного развития Роскачества рассказали «Газете.Ru», что реальные преимущества четырехдневной рабочей недели существуют, однако проявляются они не во всех сферах. Для сотрудников главный плюс — это дополнительный выходной день, который можно использовать для отдыха, семьи или обучения при условии сохранения прежнего уровня зарплаты.

