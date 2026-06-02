Россиян могут эвакуировать из ЦАР из-за вспышки Эболы

Посол Бикантов: готовится эвакуация граждан России из ЦАР из-за вспышки Эболы
Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

Посольство РФ в Центральной Африканской Республике (ЦАР) из-за вспышки Эболы разрабатывает схемы экстренной эвакуации проживающих в стране россиян. Об этом газете «Известия» рассказал российский посол в ЦАР Александр Бикантов.

Дипломат пояснил, что посольство готовит механизмы и списки граждан России для экстренной эвакуации на случай чрезвычайной ситуации, в том числе при прекращении авиасообщения между двумя странами.

В настоящее время в ЦАР проживают около 200 россиян.

К экстренным мерам также готовится российское посольство в соседней Кении. При этом в дипломатических представительствах РФ в Танзании, Руанде и Анголе пока не видят необходимости в разработке планов эвакуации проживающих там россиян.

1 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям остается стабильной, а риски завоза вируса Эбола оцениваются как минимальные.

