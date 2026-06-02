В Минздраве сообщили о снижении заболеваемости наркоманией

Количество пациентов с диагнозом «наркомания» в 2025 году снизилось на 2,2%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минздрав.

В целом по стране с 2015 по 2024 год пациентов, которым впервые диагностировали наркоманию, стало меньше на 37%, говорится в материале.

В Московской области по итогам прошлого года первичная заболеваемость наркоманией сократилась на 13% по сравнению с 2024 годом, когда на учет поставили 775 человек. В прошлом году показатель упал до 676, а за I квартал 2026 года зарегистрировано 130 наркозависимых. Тенденция к снижению зафиксирована еще в ряде регионов.

Как заявили в Минздраве, в стране была создана государственная наркологическая служба, подразделения которой есть во всех субъектах страны. Это обеспечивает доступность медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология». Медицинская помощь оказывается всем гражданам на бесплатной основе, без ограничений и в добровольном порядке, добавили в ведомстве.

При этом эпизодов подростковой наркомании становится больше. По словам клинического психолога Татьяны Ивановой, подростки являются уязвимой группой, поскольку им важно найти себя, свое место в мире и в то же время противопоставить себя обществу. Если дети попадают под дурное влияние, высока опасность, что они начнут пробовать наркотики. Кроме того, в группе риска подростки из неблагополучных семей, добавила она.

Ранее врач назвал два аптечных лекарства, которые стали «наркотиками» у пожилых.