Россиянам назвали главные признаки мошеннической вакансии

HR-эксперт Ряжеская: «легкие деньги» без опыта — обман, а не идеальная вакансия

На фоне роста онлайн-рекрутинга увеличивается число мошеннических вакансий. Поддельные объявления появляются в мессенджерах, соцсетях и даже на крупных платформах, маскируясь под предложения от известных брендов. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Ряжеская, HR-директор сети кофеен «ЗДРАСТЕ».

Первый тревожный сигнал — формат коммуникации. Если кандидату предлагают скачать неизвестный «внутренний софт» для тестового задания или собеседования, это повод насторожиться.

«Все рабочие созвоны должны проходить в общедоступных сервисах — например, Zoom, «Телемост» или аналогичных платформах», — отмечает Ряжеская. Использование сторонних программ часто оказывается способом получить доступ к устройству пользователя.

Еще один важный маркер — любые просьбы о деньгах. Мошенники могут требовать оплату за обучение, оформление документов или изготовление формы.

«Трудоустройство в компании не предполагает никаких денежных переводов со стороны соискателей», — подчеркивает эксперт. Работодатели предоставляют форму и рабочие материалы бесплатно, а не продают их кандидатам.

Стоит быть внимательным и к запросам персональных данных. Если до собеседования требуют дополнительную информацию, не связанную с резюме, это серьезный повод усомниться в добросовестности работодателя.

Слишком высокий доход при отсутствии требований к опыту — один из самых очевидных признаков мошенничества. Часто такие объявления сопровождаются размытым описанием обязанностей и обещаниями «легких денег».

Фейковые вакансии чаще всего размещаются в мессенджерах и неофициальных каналах — там ниже уровень проверки. Крупные платформы, такие как HeadHunter и SuperJob, проверяют работодателей по ИНН, что снижает риски. Однако полностью исключить появление фейковых объявлений нельзя.

Перед откликом на вакансию важно провести базовую проверку.

«Если компания не фигурирует в поисковиках, у нее нет сайта или соцсетей — скорее всего, такой компании не существует», — отмечает эксперт. Реальный бизнес всегда оставляет цифровой след.

Мошенники часто используют давление срочности: «только сегодня», «срочно нужен сотрудник», «выход уже завтра». Такие триггеры рассчитаны на то, чтобы человек не успел проверить информацию и принял решение импульсивно.

