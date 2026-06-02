Названы страны, в которых россиянам проще и дешевле всего получить высшее образование

Эксперт Янбаева: Азия становится главным направлением российских студентов
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Для российских студентов, желающих получить образование в Европе, закрыты Чехия (по некоторым специальностям), Польша и страны Прибалтики. Финляндия и Нидерланды ввели ограничения, которые сильно затрудняют процесс поступления. Германия и Австрия ужесточили отбор: множество заявок получают немотивированный отказ, появился возрастной ценз. Об этом «Газете.Ru» рассказала Динара Янбаева, руководитель дирекции международного сотрудничества РГСУ.

«В Германии требуется доказывать собственную платежеспособность — на счете должно быть не менее $12 тыс., что примерно соответствует году проживания в стране. Это чуть более миллиона рублей. Также, вероятно, увеличится пакет документов для подачи на визу», — отмечает эксперт.

Среди подводных камней — дополнительные расходы. Помимо оплаты обучения, нужно быть готовым оплатить жилье (включая залог и возросшие коммунальные платежи), оформить медицинскую страховку, платить обязательные взносы в студенческие организации. Например, в Германии стоимость интернета — около 60 евро в месяц, и доступ не безлимитный.

Кроме того, устроиться на работу и учиться параллельно скорее всего не получится. В Германии студент может работать только на половину ставки и только по истечении определенного срока. Также придется платить подоходный налог (одинокий студент заплатит гораздо больше, чем семейный). Есть и проблемы с признанием российских документов об образовании.

Растет азиатское направление. Китай предлагает гибкие системы обучения в сферах IT, бизнеса, международных отношений. Недавно достигнуты соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров для медиа (с участием «Газпром-Медиа Холдинга» и «Синьхуа»). Китай наращивает свое присутствие в России, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

В Турции действуют популярные программы по туризму и гостиничному бизнесу. Оформлением студенческих виз стоит озаботиться заранее — срок рассмотрения увеличился до трех месяцев и более.

Получить образование европейское качество образования можно в странах Азии и Ближнего Востока. В Малайзии и ОАЭ открыты представительства британских, австралийских и китайских университетов с аккредитацией.

«В Малайзии, пожалуй, одно из лучших соотношений цены и качества. Год бакалавриата обойдется в $3000–10000 за год. Получение образования в ОАЭ (эмират Дубай) – одно из самых дорогих: до $20–40 тысяч в год, что сопоставимо с обучением в Сингапуре. В целом тенденция спроса на образование в странах Азии будет расти и дальше», — резюмирует Динара Янбаева.

