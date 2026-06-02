«Предмет роскоши»: названы причины, почему билеты на концерты выросли в цене

Не так давно сходить на концерт можно было по цене ужина в ресторане, сегодня же билет ощутимо бьет по карману. Почему концерты стали предметом роскоши, кто получает большую часть прибыли, а кто первым теряет все в случае отмены шоу, «Газете.Ru» рассказал сооснователь digital-агентства YA.Agency Денис Бикчурин.

«Главная причина неприятных изменений — не в жадности организаторов. За последние годы экономика страны изменилась, а себестоимость каждого концерта кратно выросла. В первую очередь ощутимо увеличились гонорары артистов. Это связано с тем, что часть имен ушла с рынка, а конкуренция за оставшихся стала плотнее. Каждый исполнитель подорожал», — объяснил он.

Во-вторых, вырос в цене технический райдер. Все, что превращает концерт в зрелище — свет, звук, экраны — теперь обходится на 40–70% дороже. Выросли стоимость авиабилетов и гостиниц для команд, доставка техники. Дороже стала и реклама. Как только Россию покинули зарубежные рекламные сети, главные площадки «перегрелись». Если пару лет назад привлечение одного зрителя стоило 150–300 рублей за проданное место, то сегодня цифра доходит до 500–900 рублей.

«Не отстают и площадки. За выступление на крупных аренах в Москве и Питере артисты платят на 30–50% больше. Работа над шоу — это труд огромной команды, нужно закладывать налоги на сотрудников, страховки и охрану», — добавил специалист.

Комиссия билетных операторов выросла на 5–12%. Прогнозировать спрос стало сложнее. Раньше активно работал принцип: если в первый месяц куплено 15–20% билетов — зал будет полным. Сейчас организаторы вынуждены работать вслепую и платить за потенциальный концерт в долг.

«Все эти процессы приводят к появлению динамического ценообразования — как у авиакомпаний. Популярные места дорожают быстрее. Важно правильно воспринимать этот процесс — это не «накрутка», а монетизация спроса», — подчеркнул Бикчурин.

В современных реалиях каждый концерт — большой риск для организатора. Перенос, отмена, валюта, регуляторика — все это может сорвать мероприятие, и компенсация на такой случай «сидит» в каждом билете. Зритель платит не за жадность промоутера, а по новой себестоимости. Самым тяжелым блоком остается гонорар артиста — он почти всегда забирает большую часть билета. Следом идут площадка и техника. Третьим по весу обычно стоит маркетинг.

«Самому организатору даже при большом желании крайне сложно «навариться» на зрителе. При этом именно он в случае неудачи первым теряет свою «маржу»», — констатировал эксперт.

