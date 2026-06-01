Медработник насиловал детей на рабочем месте

В США медработник насиловал детей и женщину с умственной отсталостью
Жителя США арестовали за надругательство над детьми. Об этом сообщает Local21News.

По данным издания, 42-летний мужчина был медработником и приходил к пациентам на дом, что входило в его обязанности. О ситуации стало известно после того, как рано утром обвиняемый проник в спальню к десятилетнему ребенку и изнасиловал.

Во время расследования выяснилось, что за некоторое время до инцидента медработник мастурбировал на глазах у 14-летней девочки.

После задержания полицейские провели обыск в квартире мужчины и обнаружили видео, на котором американец насилует женщину с умственной отсталостью.

После опроса компаний, которые нанимали мужчину, удалось установить личность пострадавшей. Ею оказалась 28-летняя женщина, которую он насиловал четырежды в медучреждении, где работал в 2024 году.

Отмечается, что видео было снято на телефон, которым пользовался и 14-летний сын фигуранта. Таким образом мальчик мог увидеть кадры.
Мужчине уже предъявили обвинения.

Ранее мужчина годами притворялся подростком и совратил более 100 детей.

 
