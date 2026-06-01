Мужчина годами притворялся подростком и совратил более 100 детей

В США канадца приговорили к 33 годам тюрьмы за то, что он семь лет притворялся подростком и совращал детей. Об этом сообщает People.

На протяжении семи лет мужчина выдавал себя в социальных сетях за подростка по имени Бретт из Нью-Джерси. Он знакомился с детьми разного возраста и вступал с ними в переписку. Самой младшей из его жертв было шесть лет.

Мужчина заставлял детей обнажаться перед камерой и присылать ему фото и видео, а затем шантажировал их. Преступления вскрылись после того, как мать одной из пострадавших обратилась в полицию. Правоохранители вычислили 40-летнего Раманана Патманатана по IP-адресу и арестовали. Суд признал его виновным и приговорил к 33 годам тюремного заключения.

