Мужчина годами притворялся подростком и совратил более 100 детей

В США канадца приговорили к 33 годам тюрьмы за то, что он семь лет притворялся подростком и совращал детей. Об этом сообщает People.

На протяжении семи лет мужчина выдавал себя в социальных сетях за подростка по имени Бретт из Нью-Джерси. Он знакомился с детьми разного возраста и вступал с ними в переписку. Самой младшей из его жертв было шесть лет.

Мужчина заставлял детей обнажаться перед камерой и присылать ему фото и видео, а затем шантажировал их. Преступления вскрылись после того, как мать одной из пострадавших обратилась в полицию. Правоохранители вычислили 40-летнего Раманана Патманатана по IP-адресу и арестовали. Суд признал его виновным и приговорил к 33 годам тюремного заключения.

До этого в США учительница надругалась над шестью школьниками. С некоторыми она созванивалась по видеосвязи и мастурбировала на камеру. Другого юношу она заставляла посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого» и позже обсуждать его. Известно, что всем пострадавшим не было 16 лет.

Ранее школьная учительница показывала подростку порно и насиловала.

 
