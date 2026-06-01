В Парке школьницы едва не ушли под воду, решив искупаться в холодном волоеме

В Петербурге сестры пошли купаться в парке и едва не ушли под воду
В Петербурге сестер спасли из воды. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Парке Героев-Пожарных. Девочки в возрасте 13 и 14 лет решили искупаться в водоеме, температуры воды в котором составляла +5 градусов.

В какой-то момент у одной из них свело ногу, и школьница стала постепенно уходить под воду. Вторая бросилась за ней и помогла выйти на берег.

Друзья пострадавших вызвали медиков, которые хотели увезти одну из несовершеннолетних в больницу, но она отказалась.

«Связаться с родителями, чтобы получить согласие на госпитализацию, не смогли. В итоге девочки остались на месте», – сообщается в публикации.

До этого в Волгоградской области 15-летний подросток не выжил. Вместе с компанией друзей он отдыхал на берегу озера Круглое, но в какой-то момент упал с перил мостика. Прибывшие на место специалисты подняли пострадавшего со дна, но спасти его не смогли.

Ранее судоводитель пропал после опрокидывания лодки на реке Амга в Якутии.

 
