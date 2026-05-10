В Якутии лодка перевернулась после столкновения с затонувшим деревом

Лодка, на борту которой находились два человека, перевернулась на реке Амга в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 8 мая в 45 км от поселка Верхняя Амга. Двое местных жителей сплавлялись на маломерном судне по реке, но оно столкнулось с затонувшим деревом. В результате лодка перевернулась и ушла под воду.

«Пассажир самостоятельно выплыл и добрался до средств связи. Местонахождение судоводителя не известно, организованы его поиски», — говорится в заявлении.

На фоне случившегося прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности плавания.

3 мая на Москве-реке в районе Красногорска перевернулась моторная лодка, на борту которой находились взрослые и дети. Как рассказали очевидцы, капитан арендованного судна находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали до прибытия правоохранителей. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в Казани опрокинулась лодка с двумя мужчинами и собакой.

 
